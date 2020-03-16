American Fork girls basketball vs. Fremont 7
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American Fork forward Halle Nelson (25) goes up for a shot during the 53-44 Caveman loss to Fremont in the 6A first round at Salt Lake Community College on Feb. 18, 2019.

American Fork: Halle Nelson, Camy Balderree, Abigail Davis

American Heritage: Jayz’lee Waihi, Izzi Stratton, Becca Stratton

ALA: Megan Edwards, Alexis Webster, Ellie Tervort

Cedar Valley: Taylor Miyasaki, Naomi Nicholson, Megan Jensen

Freedom Prep: Katie Kinnan, Maider Etxezarraga

Juab: Megan Robins, Alloa Day, Brynlee Bender

Lehi: Jamisyn Heaton, Brinly Whiting, Lexi Butterfield

Lone Peak: Maile Hunt, Kailey Woolston, Makale Easton, Makeili Ika

Maeser: Becca Linford, Emma Nelson

Maple Mountain: Kenley Nelson, Skylar Dennison, Lexi Owens, Kate Bailey

Merit: Susanna Richardson

Mountain View: Nicole Riley, Mackenzie Breiter, Anna Roberts

Orem: Bricia Hendry, Elizabeth Avery, Jade Mounga

Payson: Madalyn Taylor, Halle Meek, Sarah Rowley

Pleasant Grove: Heather Hamson, Emma Osguthorpe, Kenna Sparks, Addi Coon

Provo: Katy Clark, Charlee Barker, Sadie Edwards

Rockwell: Brie Searle, Skiley Cluff, Kyli Guymon

Salem Hills: Keanna Vaitohi, Savannah Gustin, Maggie Moser

Skyridge: Kylee Holland, Brook Lundell, Teagan Gray

Spanish Fork: Haley Cardoza, Erica Allan, Morgan Rushton

Springville: Lauryn Deede, Brooke Pennington, Rosie Stoddard, Evelyn Ethington

Timpanogos: Summer Christensen, Alexia Wallace, Breezie Fakatoumafi

Timpview: Aliyeh Arshad, Hinemoa Aston, Katelyn Hansen

Tintic: Kalynn Livingston, Lily Wall

UMA-Camp Williams: Mckenzie Emmett

Wasatch: Aspyn Neumann, Mandy Belnap, Ashlee Wood

Westlake: Halle Hester, Jill Lungren, Hayley Payne, Brielle Bastian

Daily Herald sports reporter Jared Lloyd can be reached at 801-344-2555 or jlloyd@heraldextra.com. Twitter: @JaredrLloyd. Instagram: @JaredrLloyd.

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