American Fork: Halle Nelson, Camy Balderree, Abigail Davis
American Heritage: Jayz’lee Waihi, Izzi Stratton, Becca Stratton
ALA: Megan Edwards, Alexis Webster, Ellie Tervort
Cedar Valley: Taylor Miyasaki, Naomi Nicholson, Megan Jensen
Freedom Prep: Katie Kinnan, Maider Etxezarraga
Juab: Megan Robins, Alloa Day, Brynlee Bender
Lehi: Jamisyn Heaton, Brinly Whiting, Lexi Butterfield
Lone Peak: Maile Hunt, Kailey Woolston, Makale Easton, Makeili Ika
Maeser: Becca Linford, Emma Nelson
Maple Mountain: Kenley Nelson, Skylar Dennison, Lexi Owens, Kate Bailey
Merit: Susanna Richardson
Mountain View: Nicole Riley, Mackenzie Breiter, Anna Roberts
Orem: Bricia Hendry, Elizabeth Avery, Jade Mounga
Payson: Madalyn Taylor, Halle Meek, Sarah Rowley
Pleasant Grove: Heather Hamson, Emma Osguthorpe, Kenna Sparks, Addi Coon
Provo: Katy Clark, Charlee Barker, Sadie Edwards
Rockwell: Brie Searle, Skiley Cluff, Kyli Guymon
Salem Hills: Keanna Vaitohi, Savannah Gustin, Maggie Moser
Skyridge: Kylee Holland, Brook Lundell, Teagan Gray
Spanish Fork: Haley Cardoza, Erica Allan, Morgan Rushton
Springville: Lauryn Deede, Brooke Pennington, Rosie Stoddard, Evelyn Ethington
Timpanogos: Summer Christensen, Alexia Wallace, Breezie Fakatoumafi
Timpview: Aliyeh Arshad, Hinemoa Aston, Katelyn Hansen
Tintic: Kalynn Livingston, Lily Wall
UMA-Camp Williams: Mckenzie Emmett
Wasatch: Aspyn Neumann, Mandy Belnap, Ashlee Wood
Westlake: Halle Hester, Jill Lungren, Hayley Payne, Brielle Bastian