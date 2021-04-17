Donna Colyar Apr 17, 2021 2 hrs ago 0 Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Save Donna ColyarApril 23, 1943 - January 14, 2021 A graveside service for Donna Merrell Colyar will be held at 4 pm on 23 April, at East Lawn Memorial Hills cemetery in Provo, friends and family. Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Save Tags Cemetery Graveside Gardening Hill Service Memorial Donna Colyar Donna Merrell Colyar See what people are talking about at The Community Table!