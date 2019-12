WA reveals 2019-20 basketball team

The 2019-20 Wasatch Academy boys’ basketball team members are front row (left to right): Jerry Huang, Brennan Rigsby, Michel Loftin, Leonardo Colimerio, Mike Saunders, “Pop” Richard Isaacs Jr., Cole Jessee and Trey Evans. Back row (l-r): Mady Sissoko, Richie Saunders, Xinyi Li, Kamryn Waites, Leonard Miller, Fousseyni Traoré, Caleb Lohner, Aaton Ragen and Matus Hronsky. (Photo courtesy of Wasatch Academy)