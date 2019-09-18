STk - Football

2019 Midseason Preece Power Poll

Rank/School/Record/Previous Rank (Change)

1. Corner Canyon (6A) 5-0 1 (NC)

2. Skyridge (6A) 4-0 3 (+1)

3. Lone Peak (6A) 4-1 4 (+1)

4. Pleasant Grove (6A) 5-0 8 (+4)

5. Bingham (6A) 3-1 2 (-3)

6. Herriman (6A) 4-1 18 (+12)

7. Riverton (6A) 4-1 33 (+26)

8. Kearns (6A) 4-1 11 (+3)

9. American Fork (6A) 3-2 7 (-2)

10 Olympus (5A) 4-1 9 (-1)

11. Sky View (4A) 4-1 12 (+1)

12. East (6A) 3-2 5 (-7)

13. Woods Cross (5A) 5-0 23 (+10)

14. Farmington (5A) 4-1 56 (+42)

15. Timpview (5A) 2-3 6 (-9)

16. Provo (5A) 4-1 22 (+6)

17. Orem (5A) 2-3 13 (-4)

18. Syracuse (6A) 4-1 39 (+21)

19. Salem Hills (5A) 5-0 44 (+25)

20. Springville (5A) 4-1 25 (+5)

21. Dixie (4A) 4-1 19 (-2)

22. Lehi (5A) 4-1 34 (+12)

23. Park City (4A) 5-0 36 (+13)

24. Highland (5A) 4-1 10 (-14)

25. Green Canyon (4A) 4-1 35 (+10)

26. Hunter (6A) 4-1 31 (+5)

27 Roy (6A) 3-2 17 (-10)

28. Weber (6A) 3-2 30 (+2)

29. Morgan (3A) 5-0 45 (+16)

30. Alta (5A) 1-3 26 (-4)

31. Wasatch (5A) 3-2 51 (+20)

32. Beaver (2A) 5-0 53 (+21)

33. Brighton (5A) 3-2 52 (+19)

34. Bonneville (5A) 3-2 71 (+37)

35. Box Elder (5A) 2-3 37 (+2)

36. Bear River (4A) 2-3 48 (+12)

37. North Sanpete (3A) 5-0 80 (+43)

38. Jordan (6A) 0-4 16 (-22)

39. Ridgeline (4A) 2-3 28 (-11)

40. Pine View (4A) 3-2 21 (-19)

41. Manti (3A) 4-0 82 (+41)

42. Fremont (6A) 2-3 14 (-28)

43. Desert Hills (4A) 2-3 32 (-11)

44. Westlake (6A) 1-4 38 (-6)

45. Northridge (6A) 1-4 42 (-3)

46. Viewmont (5A) 1-4 29 (-17)

47. Davis (6A) 3-2 15 (-32)

48. Juab (3A) 4-1 (-8) (+11)

49. Maple Mountain (5A) 3-2 (NC)

50. Grantsville (3A) 3-2 50 (+9)

51. Mountain View (4A) 5-0 68 (+17)

52. Millard (2A) 5-0 77 (+25)

53. Stansbury (4A) 3-2 41 (-12)

54. Snow Canyon (4A) 2-3 55 (-1)

55. Bountiful (5A) 1-4 27 (-28)

56. West Jordan (6A) 2-3 24 (-32)

57. Layton (6A) 1-4 54 (-3)

58. Murray (5A) 4-1 60 (+2)

59. Skyline (5A) 3-2 61 (+2)

60. West (6A) 3-2 70 (+10)

61. Cedar City (4A) 2-3 66 (+5)

62. Spanish Fork (5A) 2-3 47 (-15)

63. Delta (3A) 2-3 64 (+1)

64. Milford (2A) 4-1 76 (+12)

65. Mountain Crest (4A) 1-4 20 (-45)

66. Timpanogos (5A) 0-5 58 (-8)

67. San Juan (3A) 3-2 79 (+12)

68. Summit Academy (3A) 3-2 46 (-22)

69. Juan Diego (3A) 1-3 43 (-26)

70. Tooele (4A) 2-3 69 (-1)

71. Copper Hills (6A) 4-1 85 (+14)

72. Payson (5A) 2-3 86 (+14)

73. Duchesne (2A) 4-1 72 (-1)

74. South Summit (3A) 2-2 62 (-12)

75. Grand County (3A) 2-3 81 (+6)

76. ALA (3A) 4-1 96 (+20)

77. Kanab (2A) 3-1 94 (+17)

78. Cyprus (6A) 1-4 57 (-21)

79. Clearfield (6A) 0-5 83 (+4)

80. Hurricane (4A) 1-4 78 (-2)

81. Logan (4A) 1-4 63 (-18)

82. Crimson Cliffs (4A) 1-4 75 (-7)

83. Cedar Valley (4A) 1-4 74 (-9)

84. Enterprise (2A) 3-2 87 (+3)

85. Union (3A) 2-3 92 (+7)

86. Richfield (3A) 2-3 84 (-2)

87. Hillcrest (5A) 0-5 91 (-4)

88. North Sevier (2A) 2-3 100 (+12)

89. Taylorsville (6A) 0-5 73 (-16)

90. Monticello (2A) 4-1 95 (+5)

91. Granger (6A) 0-5 50 (-41)

92. Mountain Ridge (5A) 0-5 65 (-27)

93. Parowan (2A) 2-2 97 (+4)

94. North Summit (2A) 2-3 104 (+10)

95. Ogden (4A) 1-4 67 (-28)

96. Carbon (3A) 1-3 98 (+2)

97. Canyon View (4A) 0-5 89 (-8)

98. Gunnison Valley (2A) 1-3 108 (+10)

99. Layton Christian (2A) 1-3 102 (+3)

100. Uintah (4A) 1-4 93 (-7)

101. Cottonwood (5A) 0-5 88 (-13)

102. Emery (3A) 0-4 101 (-1)

103. South Sevier (3A) 0-5 90 (-13)

104. Whitehorse (Ind.) 3-1 109 (+5)

105. Rich (2A) 0-3 99 (-6)

106. Monument Valley (Ind.) 1-3 106 (NC)

107. Ben Lomond (4A) 0-5 105 (-2)

108. Judge Memorial (3A) 0-5 103 (-5)

109. Providence Hall (Ind.) 0-5 107 (-2)

NC = No Change (from previous preseason ranking)

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