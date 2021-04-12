Every season, area athletic teams earn recognitions for their accomplishments from their respective regions.

Here is the list of athletes who were recognized from the 2020-21 boys and girls basketball seasons:

Girls basketball

All-Region 4

MVP: Kailey Woolston, Lone Peak

First Team

Eva Ongoongotau, Pleasant Grove

Makeili Ika, Lone Peak

Ally Blackham, Skyridge

Susan Fano, Westlake

Halle Hester, Westlake

Second Team

Cambree Blackham, Skyridge

Jill Lundgren, Westlake

Kaylee Headrick, Westlake

Elina Mortensen, Corner Canyon

Heather Hamson, Pleasant Grove

Honorable Mention

Addi Coon, Pleasant Grove

Callie Condie, American Fork

Emily Evans, American Fork

Hannah Shinnal, Corner Canyon

Maile Hunt, Lone Peak

Natalie Newton, Corner Canyon

Pyper Jacobs, Westlake

Teagan Gray, Skyridge

Teuila Nawahine, Lone Peak

All-Region 7

Region MVP: Maddie Warren, Sr., Lehi

First Team

Macie Warren, Sr., Lehi,

Delaney Gibb, Fr., Timpview

Brinlee McRae, Jr., Alta

Summer Christensen, So., Timpanogos

Sydney White, So., Mountain View

Second Team

Tori Hollingshead, Sr., Orem

Brynnlee Murdock, So., Mountain Ridge

Saige Gibb, Sr., Timpview

Jamisyn Heaton, Jr., Lehi

Katie Walker, So., Timpanogos

Honorable Mention

Brinly Whiting, Jr., Lehi

Teagan Smith, Jr., Mountain Ridge

Taya Cravens, Sr., Timpview

Sadie Gardner, Jr., Alta

Raygan Peterson, So., Timpanogos

Bricia Hendry, Jr., Orem

Josie Jorgensen, Sr., Mountain View

Academic All,Region

Maddie Warren, Sr., Lehi, 3.99 GPA

Macie Warren, Sr., Lehi, 3.99 GPA

Brinly Whiting, Sr., Lehi, 3.7 GPA

Sesly Fowler, Sr., Lehi, 3.98 GPA

Elizabeth Rees, Sr., Lehi, 3.93 GPA

Saige Gibb, Sr., Timpview, 4.0 GPA

Taya Cravens, Sr., Timpview, 3.89 GPA

Janelle Christensen, Sr., Alta, 3.8 GPA

Cameron Crowley, Sr., Alta, 3.7 GPA

Hannah D. Johnson, Sr., Alta, 3.8 GPA

Laura Stephenson, Sr. Alta, 3.8 GPA

Sadie Strate, Sr., Alta, 3.8 GPA

Josie Jorgensen, Sr., Mountain View, 4.0 GPA

Taleah Fisiipeau, Sr., Mountain View, 3.95 GPA

Vivian Betancourt, Sr., Mountain View, 3.79 GPA

Katie Peterson, Sr., Mountain View, 3.86 GPA

Marinn Waite, Sr., Mountain View, 4.0 GPA

Samantha Kelly, Sr., Timpanogos, 4.0 GPA

All-Region 8

MVP: Addisyn Johnson, Springville

Defensive POY: Kayla Porray, Springville

First Team

Kayla Jackson, Springville

Lauryn Deede, Springville

Sheridan Ligett, Maple Mountain

Katy Clark, Provo

Macklyn Mortenson, Salem Hills

Second Team

Kenley Nelson, Maple Mountain

Chiara Serre, Wasatch

Staci Lomenick, Spanish Fork

Skylar Dennison, Maple Mountain

Ellie Esplin, Springville

Kira Muir, Salem Hills

Honorable Mention

Kayla Porray, Springville

Emma Willis, Salem Hills

Rachel Noyce, Wasatch

Abby, Paulson, Provo

Melissa McCauley, Payson

Kaylee Radford, Maple Mountain

Sarah Rowley, Payson

Grace Knudsen, Maple Mountain

Ava Kimche, Park City

Kamryn Meek, Payson

Sadie Edwards, Provo

Boys basketball

All-Region 4

MVP: Noah Madsen, Westlake

First Team

Cameron Brimhall, Lone Peak

Trace Ross, Corner Canyon

Jaxon Kohler, American Fork

Carter Welling, Corner Canyon

Noah Madsen, Westlake

Second Team

Duncan Reid, Skyridge

Ethan Copeland, Lone Peak

Dallin Yates, Skyridge

Isaac Vaha, Pleasant Grove

Kaleb Furey, Westlake

Honorable Mention

Dylan Jones, Pleasant Grove

Evan Young, American Fork

Hunter Phillips, Westlake

Jace Chatman, American Fork

Jordan Ross, Pleasant Grove

Luke Sutton, Lone Peak

Max Toombs, Corner Canyon

McCaden Adams, Pleasant Grove

Nick Holland, Skyridge

Noah McCord, Westlake

Oakley Slade, Westlake

Parker Christensen, Skyridge

Payton Call, Corner Canyon

Toby Schmidt, American Fork

Yaw Reneer, American Fork

All,Region 4 Girls Basketball

MVP: Kailey Woolston, Lone Peak

First Team

Eva Ongoongotau, Pleasant Grove

Makeili Ika, Lone Peak

Ally Blackham, Skyridge

Susan Fano, Westlake

Halle Hester, Westlake

Second Team

Cambree Blackham, Skyridge

Jill Lundgren, Westlake

Kaylee Headrick, Westlake

Elina Mortensen, Corner Canyon

Heather Hamson, Pleasant Grove

Honorable Mention

Addi Coon, Pleasant Grove

Callie Condie, American Fork

Emily Evans, American Fork

Hannah Shinnal, Corner Canyon

Maile Hunt, Lone Peak

Natalie Newton, Corner Canyon

Pyper Jacobs, Westlake

Teagan Gray, Skyridge

Teuila Nawahine, Lone Peak

All-Region 7

MVP: Coleman Ford, Timpview

Most Outstanding Player: Jayden Brownell, Alta

First team

Noah Gonsalves, Lehi

Jake Wahlin, Timpview

Preston Thompson, Mountain View

Jackson Holcombe, Timpanogos

Tyson Hawkins, Lehi

Jaxon Santiago, Timpview

Second team

Peter Amakasu, Lehi

Calvin Gustafson, Mountain View

Jake Fitton, Mountain Ridge

Aisake (Ice) Taiavao, Orem

Dane Christensen, Orem

Zach Farmer, Mountain Ridge

All-Region 8

MVP: Samuel Mitchell, Payson

First Team

Isaac Castagnetto, Provo

Ryder Hansen, Springville

Parker Larsen, Payson

Juan Pablo Camargo, Provo

Owen Blakey, Maple Mtn

Mitchell Lind, Park City

Zac Argyle, Spanish Fork

Second Team

Rome Simonsen, Salem Hills

Seth Krommenhoek, Maple Mtn

Jaxton Anderson, Wasatch

Jaden Holley, Salem Hills

Peyton Swasey, Payson

Hawk Ballstaedt, Wasatch

Jack Schreiner, Springville

Honorable Mention

Morley Bennett, Spanish Fork

Ty McUne, Provo

Jake Nadauld, Springville

Cade Olsen, Spanish Fork

Cole Rollins, Maple Mtn

Ryker Richards, Salem Hills

Adam Spink, Park City

Carson Tabaracci, Park City

Garrett Windsor, Wasatch

Daily Herald sports reporter Jared Lloyd can be reached at 801-344-2555 or jlloyd@heraldextra.com. Twitter:

@JaredrLloyd. Instagram:

@JaredrLloyd.

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