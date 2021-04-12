Every season, area athletic teams earn recognitions for their accomplishments from their respective regions.
Here is the list of athletes who were recognized from the 2020-21 boys and girls basketball seasons:
Girls basketball
All-Region 4
MVP: Kailey Woolston, Lone Peak
First Team
Eva Ongoongotau, Pleasant Grove
Makeili Ika, Lone Peak
Ally Blackham, Skyridge
Susan Fano, Westlake
Halle Hester, Westlake
Second Team
Cambree Blackham, Skyridge
Jill Lundgren, Westlake
Kaylee Headrick, Westlake
Elina Mortensen, Corner Canyon
Heather Hamson, Pleasant Grove
Honorable Mention
Addi Coon, Pleasant Grove
Callie Condie, American Fork
Emily Evans, American Fork
Hannah Shinnal, Corner Canyon
Maile Hunt, Lone Peak
Natalie Newton, Corner Canyon
Pyper Jacobs, Westlake
Teagan Gray, Skyridge
Teuila Nawahine, Lone Peak
All-Region 7
Region MVP: Maddie Warren, Sr., Lehi
First Team
Macie Warren, Sr., Lehi,
Delaney Gibb, Fr., Timpview
Brinlee McRae, Jr., Alta
Summer Christensen, So., Timpanogos
Sydney White, So., Mountain View
Second Team
Tori Hollingshead, Sr., Orem
Brynnlee Murdock, So., Mountain Ridge
Saige Gibb, Sr., Timpview
Jamisyn Heaton, Jr., Lehi
Katie Walker, So., Timpanogos
Honorable Mention
Brinly Whiting, Jr., Lehi
Teagan Smith, Jr., Mountain Ridge
Taya Cravens, Sr., Timpview
Sadie Gardner, Jr., Alta
Raygan Peterson, So., Timpanogos
Bricia Hendry, Jr., Orem
Josie Jorgensen, Sr., Mountain View
Academic All,Region
Maddie Warren, Sr., Lehi, 3.99 GPA
Macie Warren, Sr., Lehi, 3.99 GPA
Brinly Whiting, Sr., Lehi, 3.7 GPA
Sesly Fowler, Sr., Lehi, 3.98 GPA
Elizabeth Rees, Sr., Lehi, 3.93 GPA
Saige Gibb, Sr., Timpview, 4.0 GPA
Taya Cravens, Sr., Timpview, 3.89 GPA
Janelle Christensen, Sr., Alta, 3.8 GPA
Cameron Crowley, Sr., Alta, 3.7 GPA
Hannah D. Johnson, Sr., Alta, 3.8 GPA
Laura Stephenson, Sr. Alta, 3.8 GPA
Sadie Strate, Sr., Alta, 3.8 GPA
Josie Jorgensen, Sr., Mountain View, 4.0 GPA
Taleah Fisiipeau, Sr., Mountain View, 3.95 GPA
Vivian Betancourt, Sr., Mountain View, 3.79 GPA
Katie Peterson, Sr., Mountain View, 3.86 GPA
Marinn Waite, Sr., Mountain View, 4.0 GPA
Samantha Kelly, Sr., Timpanogos, 4.0 GPA
All-Region 8
MVP: Addisyn Johnson, Springville
Defensive POY: Kayla Porray, Springville
First Team
Kayla Jackson, Springville
Lauryn Deede, Springville
Sheridan Ligett, Maple Mountain
Katy Clark, Provo
Macklyn Mortenson, Salem Hills
Second Team
Kenley Nelson, Maple Mountain
Chiara Serre, Wasatch
Staci Lomenick, Spanish Fork
Skylar Dennison, Maple Mountain
Ellie Esplin, Springville
Kira Muir, Salem Hills
Honorable Mention
Kayla Porray, Springville
Emma Willis, Salem Hills
Rachel Noyce, Wasatch
Abby, Paulson, Provo
Melissa McCauley, Payson
Kaylee Radford, Maple Mountain
Sarah Rowley, Payson
Grace Knudsen, Maple Mountain
Ava Kimche, Park City
Kamryn Meek, Payson
Sadie Edwards, Provo
Boys basketball
All-Region 4
MVP: Noah Madsen, Westlake
First Team
Cameron Brimhall, Lone Peak
Trace Ross, Corner Canyon
Jaxon Kohler, American Fork
Carter Welling, Corner Canyon
Noah Madsen, Westlake
Second Team
Duncan Reid, Skyridge
Ethan Copeland, Lone Peak
Dallin Yates, Skyridge
Isaac Vaha, Pleasant Grove
Kaleb Furey, Westlake
Honorable Mention
Dylan Jones, Pleasant Grove
Evan Young, American Fork
Hunter Phillips, Westlake
Jace Chatman, American Fork
Jordan Ross, Pleasant Grove
Luke Sutton, Lone Peak
Max Toombs, Corner Canyon
McCaden Adams, Pleasant Grove
Nick Holland, Skyridge
Noah McCord, Westlake
Oakley Slade, Westlake
Parker Christensen, Skyridge
Payton Call, Corner Canyon
Toby Schmidt, American Fork
Yaw Reneer, American Fork
All,Region 4 Girls Basketball
MVP: Kailey Woolston, Lone Peak
First Team
Eva Ongoongotau, Pleasant Grove
Makeili Ika, Lone Peak
Ally Blackham, Skyridge
Susan Fano, Westlake
Halle Hester, Westlake
Second Team
Cambree Blackham, Skyridge
Jill Lundgren, Westlake
Kaylee Headrick, Westlake
Elina Mortensen, Corner Canyon
Heather Hamson, Pleasant Grove
Honorable Mention
Addi Coon, Pleasant Grove
Callie Condie, American Fork
Emily Evans, American Fork
Hannah Shinnal, Corner Canyon
Maile Hunt, Lone Peak
Natalie Newton, Corner Canyon
Pyper Jacobs, Westlake
Teagan Gray, Skyridge
Teuila Nawahine, Lone Peak
All-Region 7
MVP: Coleman Ford, Timpview
Most Outstanding Player: Jayden Brownell, Alta
First team
Noah Gonsalves, Lehi
Jake Wahlin, Timpview
Preston Thompson, Mountain View
Jackson Holcombe, Timpanogos
Tyson Hawkins, Lehi
Jaxon Santiago, Timpview
Second team
Peter Amakasu, Lehi
Calvin Gustafson, Mountain View
Jake Fitton, Mountain Ridge
Aisake (Ice) Taiavao, Orem
Dane Christensen, Orem
Zach Farmer, Mountain Ridge
All-Region 8
MVP: Samuel Mitchell, Payson
First Team
Isaac Castagnetto, Provo
Ryder Hansen, Springville
Parker Larsen, Payson
Juan Pablo Camargo, Provo
Owen Blakey, Maple Mtn
Mitchell Lind, Park City
Zac Argyle, Spanish Fork
Second Team
Rome Simonsen, Salem Hills
Seth Krommenhoek, Maple Mtn
Jaxton Anderson, Wasatch
Jaden Holley, Salem Hills
Peyton Swasey, Payson
Hawk Ballstaedt, Wasatch
Jack Schreiner, Springville
Honorable Mention
Morley Bennett, Spanish Fork
Ty McUne, Provo
Jake Nadauld, Springville
Cade Olsen, Spanish Fork
Cole Rollins, Maple Mtn
Ryker Richards, Salem Hills
Adam Spink, Park City
Carson Tabaracci, Park City
Garrett Windsor, Wasatch